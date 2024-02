Nädal toob mitmeid sündmusi taevakehade vahel, kuid kõige olulisem on laupäeval saabuv kuuloomine Veevalajas , mis algatab draakoniaasta. Selle eelneb pingenurk Uraanilt , mis teeb nädala teise poole rahutuks ja üllatavaks, kuid annab ka lõpukiirenduse, et jõuaksime päriselt uude aastasse.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.