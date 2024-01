NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Veevalaja on valmistumas millekski suureks, Kaljukits on täielikult omas elemendis

Ees on kaunis nädal, mil taevaseisud näitavad palju harmoonilist liikumist ja voolamist, ilma silmapaistvate takistusteta. Marsi asetus kuusõlmede keskpunktil räägib, et paljudes tegevustes ollakse jõutud teeristile, kus on võimalik teha selge pööre tulevikku ning väljuda minevikumustrist. Ent nagu alati, lõplik valik jääb iga inimese enda teha, kuna meil kõigil on vaba tahe.