Uus nädal läheb intensiivsemaks teises pooles, mil saabub täiskuu Lõvis pingenurgas ülevõimendava Jupiteriga. Marss ja Merkuur satuvad aga üheskoos pingesse «haavatud tervendaja» Chironiga, mis võib viidata, et liiga hoogsad sõnad ja väljaütlemised toovad kaasa vanade haavade avanemist.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.