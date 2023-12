Seekord toob nädal mitu imelist voolavat taevaseisu ning nädalalõpp võib kujuneda isegi pisut ülemeelikuks. Tore on aga see, et vahelduseks puuduvad takistavad, aeglustavad ja pidurdavad seisud - mõõdukuse eest tuleb ise hoolt kanda. Seetõttu lubab kõikide tähemärkide horoskoop nüüd veidi positiivsemaid arenguid.