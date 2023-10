Ees on huvitav nädal, mille teises pooles toimub järjest kolm planeetide opositsiooni ehk vastaseisu. Varjutuste perioodi mõjude kulmineerumine jätkub ning see nädalalõpp võib näidata mingisuguseid tulemusi. Eriti on mõjutatud inimsuhted igal tasandil, kuna opositsiooni aspekt eeldab, et on ka keegi teine - kas kallim, vaenlane või liitlane, kes meid käivitab.