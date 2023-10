Oleme jõudnud tõelisesse Skorpioni hooaega - sel nädalal liiguvad Päike, Merkuur ja Marss koos intensiivses ja sügavas Skorpionis. Nädal lõppeb aga kuuvarjutusega Sõnnis ning samal ajal tekib täpne Merkuuri-Marsi ja Jupiteri opositsioon samuti Sõnni-Skorpioni teljel. Ees on väga tugevad emotsionaalsed kogemused seoses meile kallite väärtustega, mis tõukavad paljusid julgetele sammudele ning millestki tuleb ka lahti lasta.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.