FOTOD ⟩ Esimesed lörtsi- ja lumesajud on kohal! «Sügis on selle nimi!»

Sünoptik sõnab, et ka uus nädal jäktub heitlikus rütmis. «Käib pidev õhumasside vaheldumine tugevate tuulte saatel - jahedamast soojemasse ning soojemast jahedamasse. Madalrõhkkondade lohud kimbutavad sadudega edasi, ilmselt tuleb mõnel pool ka äikest,» märgib Kiitsak, lisades, et sügis on selle nimi.