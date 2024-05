VAHVA KLÕPS Viljandi kaupluse parklas vaatas Mersu roolist vastu ootamatu tegelane

«Tulin Uuekast ja nägin kohe, et Mersu juhil pole turvavöö peal,» ütleb viljandlane Tiit , kes kolmapäeva õhtul kella üheksa paiku Viljandi Uueveski Konsumit külastas ja pärast poeskäiku alloleva foto jäädvustas. Tiit jagab fotot Facebookis «Märgatud Viljandis» grupis.

«Tulin lapsega poest ja korra jäi silma ning siis vaatasin uuesti ja koer vaatas mulle sellise näoga otsa nagu ma oleks mingi imelik,» räägib Tiit. «Õues oli siis umbes 10 kraadi sooja. Keegi kommentaariumis mainis, et koer on autos ja aknad on kinni,» lisab ta.