ELU25 Juku-Kalle Raid: kuidas tapeti 102 aastat tagasi Eesti riigikukutaja Viktor Kingissepp

Eestil oli mõtet tema pahatahtliku võimekusega tõepoolest tõsiselt arvestada. Hulljulge tüübina elas ta näiteks koos KaPo töötajatega Kalamajas koguni ühe hoovi peal kõrvalmajades nagu "vanajumala selja taga". Konspiratiivkorteri perenaine Juuli Maasikas on meenutanud, et Kingissepp – saades teada, et kapokad on tema naabrid – põrutas: "Kurat! Väga hea! Ega nüüd on meil edaspidi julge olla, nad ei usu ilma peal, et ma nendega ühes hoovis elada julgen ja otsivad mujalt."