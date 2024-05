ELU25 Juku-Kalle Raid: Urmas Viilma ja Moskva kirik on nagu Pepsi ja Koola

Et Keskerakond pidurdab parlamendis Moskva Patriarhaadi kuritegelikuks kuulutamist, on siililegi selge. Nemad orienteeruvad siinsetele Putinistidele. Aga et selle kambaga liitusid eelmisel nädalal ka Isamaa, EKRE ja EELK peapiiskop Urmas Viilma, on enam kui kummaline, leiab Juku-Kalle Raid.