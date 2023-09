Päike teeb see nädal opositsiooni Neptuuniga ja trigooni Pluutoga, kududes kõigepealt meile illusiooni ning andes siis jõu ja väe, et sellest läbi näha ja välja tulla. Lisaks on nädal eriti suhetekeskne - Veenus ja Marss on liikumas tandemis ning saavad mõlemad puudutuse «haavatud tervendaja» Chironilt. Nädalalõpp võib tuua võimaluse tegeleda vana südamehaavaga ning leida sellele uutmoodi tervendust.