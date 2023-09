NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Vähk läheneb ühe soovi täitumisele, Lõvil toimuvad arengud rahaasjus

Ent nädal toob valdavalt vaid harmoonilised aspektid Jupiterilt ning Merkuur jõuab oma retrograadsuses Prometheuse faasi - pimeduses süttib tuli. See tähendab, et nüüd hakkame saama tõelisi taipamisi küsimustes, mida retrograadne aeg on esile toonud. See võib olla sisemiselt üks viljakas nädal, mis kingib mõistmist ja lootust.