VULGAARSED KIRJAD ⟩ Onlyfansitar Helery Tõkke EKRE liikme kirja kohta: see oli viimane piisk, hirmutas judinad peale

«Jah, mulle on öeldud, et mu enda süü, et ma selliseid pilte teen... Aga ma olen ju kunstnik, see on mu töö. Ma ei jaksa oma viimaseid eluaastaid hirmus elada!» räägib raske haigusega võitlev onlyfansitar Helery Tõkke, kes väidab, et lahkus Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) kiusu ja vulgaarsete kirjade tõttu. «Ta avaldab pidevalt äärmiselt väljakutsuvaid poolalastipilte, saatsin talle vaid ühe sõnumi, mis polnud põrmugi ähvardav ega ahistav,» ütleb EKRE liige, kelle kiri ühel päeval Helery postkasti potsatas.