«Üldjoontes läksid mul mõlemad sünnitused kenasti, aga kui see intensiivne lõpufaasi valu kohale jõuab, ehmatab ikka ühtemoodi ära, ükskõik, kas sünnitad esimest või teist korda,» tunnistab hiljuti teise lapse ilmale toonud Heelia Sillamaa ja ütleb, et ka sel korral said häälepaelad korralikult proovile pandud.