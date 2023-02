Hiljuti lahku läinud Kerdo Mölderi süda on võetud: olin juba unustanud, mida tähendab tõeline armastus

14. veebruari ehk sõbrapäeva hommikul teatas muusik Kerdo Mölder Facbookis, et tema süda on võetud.

«Ma olen kaua aru saanud ning mõelnud, et kui ma ei oleks Respekti laulja, oleksin ma ammu, ammu, ammu juba õnnelikus suhtes. See «elu unistuse» täitumine on mingil moel muutunud ka minu n-ö taagaks minu suhteelus,» tunnistas Kerdo toimetusele.