Kerdo Mölder uuest singlist: säilitage oma loomulik ilu ja ärge peitke end tuhande filtri taha

Singli avaldamine oli bändile pisut ootamatu ja kiire samm, sest loo sõnad said esialgu valmis nii-öelda tellimusena, kuid lõpuks siiski käiku ei läinud. «Otsustasime selle loo Respektiga ise sisse laulda,» märgib laulja Kerdo Mölder. Põhjus, miks ei suudetud neid sõnu lauasahtlisse jätta, on lihtne. «Need sõnad selles ballaadis on väga isiklikud ning tulnud sügavalt südamest,» ütleb Mölder.

«Ma siiralt soovin, et me väärtustaksime rohkem aega nii iseendale kui ka oma lähedastele! Meile on antud väga tilluke aeg ja mitte iial ei saa me ühtegi hetke tagasi,» lausub Mölder. Tema suurim soov on, et inimesed ei loobiks üksteisele inetuid ega halbu sõnu. «Samas ei tohiks muutuda võltsiks! Peab suutma säilitada välist, loomulikku ja hingelist ilu.»