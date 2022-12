Baltikumi suurimate rindadega 27-aastane Anastasia: abikaasale on tehtud erinevaid ettepanekuid...

«Paljudel inimestel on mingi kinnisidee, näiteks tätoveeringud või augustamine, mõni tahab suurt tagumikku. Mina tahtsin suuri rindu. Mulle meeldib olla särav, tähelepanu keskpunktis. Olen nagu kaasaegne Marilyn Monroe,» räägib uhkusega 27-aastane Anastasia, kellel on väidetavalt Baltikumi kõige suuremad rinnad.

Naine on käinud suisa mitmel rinnaoperatsioonil nii Eestis kui välismaal. «Valisin välja suurimad implantaadid, mida Baltikumis leida sai. Nii suuri rindu pannakse eranditult Ameerikas, meie riigi ja naaberriikide territooriumil pole minu teada kunagi olnud kedagi, kes tahaks selliseid rindu teha.» Kokku on Anastasia rinnad läinud maksma üle 20 000 euro.

Ettevõtja, blogija ja OnlyFansi modell Anastasia Randlepp. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Anastasia sõnul on inimestel tihtipeale teda nähes eelarvamused. «Inimesed arvavad mu välimust nähes, et olen peotüdruk, käin pidevalt klubides, baarides, aga kui nad kuulevad, et olen koduperenaine, mul on mees, laps ja oma äri, on nad väga üllatunud.»

«Inimesed reageerivad erinevalt. Paljudele naistele ma muidugi ei meeldi, eriti kui oleme meeste seltskonnas, aga on ka neid tüdrukuid, kes küsivad huviga, et kus ja mida ma suurendasin või vähendasin,» tunnistab ta. Naise sõnul on ta abikaasale isegi raha pakutud, et too Anastasiast lahutaks. «100 000 euro kanti,» nentis ta.