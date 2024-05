Koomik, taskuhäälingu «Tissident» kaassaatejuht, õhtujuht, pulmavanem, kontoritöötaja ja peagi kirjanik – just nii mitmeid rolle kannab endaga kaasas Tallinnast pärit Sille-Kadri Simer.

Kohtume Sille-Kadriga Koplis asuvas hubases kohvikus, mis on saanud oma nime ja inspiratsiooni Brasiilia järgi. Kohtumispaik ei ole juhuslik, Sille-Kadri jaoks on Brasiilia lemmik reisisiht ning üleüldse on Lõuna-Ameerika kultuur ja elu talle väga meelepärased.