Ees on mõnus rahustav ja stabiliseeriv nädal, mil toimub kuuloomine maalähedases Sõnnis ning Päike jääb sekstiili Saturniga . Lisaks võib tulla tervendavaid taipamisi seoses märtsi teisest poolest üles kerkinud tundlike küsimustega.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.