Dagmar Oja suurest kaalulangusest: esimesed kümme kilo kadusid kõndimisega

«Lihtsalt mõtlesin, et vaatab, mis saab,» meenutab Dagmar mõttekäiku kaheksa aastat tagasi. Muusiku sõnul polnud tal kunagi endal oma kaaluga probleeme. «Kuidagi on olnud see teiste inimeste asi, et keegi ütleb, mitte küll otse, aga kommentaaridena.»

«Mis on tõsi - põlved ja selg andsid tunda. Mõtlesin, et okei, võin siis ju end liigutada ka,» ütleb lauljatar, kes oli ka varem erinevaid dieete proovinud, kuid need ei olnud jätkusuutlikud. «Nüüd on ikkagi pidev töö ja tahtmine.»

Ehkki praegu võib Dagmari sotsiaalmeedias näha palju klippe ja pilte jõusaalist, siis tegelikult alustas ta lihtsalt kõndimisega. «Esimesed kümme kilo läksid sellega, midagi muud ma ei teinud. Hakkasin iga päev liikuma,» ütleb laulja ja lisab, et enne ei teinud ta midagi. «Hea oli istuda diivani peal ja heegeldada, mõned ampsud kõrvale võtta.»

Hiljem lisandus kõndimisele ka jõusaal. «Praegu on nii, et kolm korda nädalas on jõusaal ja kolm korda nädalas jooksutrenn.»

Liikumisharjumuse tekitamise kõrval Dagmar kaloreid ei lugenud, küll aga jättis ta menüüst välja mingid toiduained. Tänaseks koosneb tema menüü kalast, juurviljadest ja puuviljadest.

Kuigi praegu on vägagi populaarsed erinevad kaalulangetuspreparaadid, nagu näiteks diabeediravim Ozempic, siis Dagmar seda proovinud ei ole. Siiski on ta käinud vägagi vajalikul ilukirurgia protseduuril, sest suurest kaalulangusest tingituna ei tõmmanud Oja nahk aga loomulikult tagasi, mistõttu vabanes ta sellest arsti abiga.