ÜÜRATU SUMMA EI HEIDUTA ⟩ 16-aastane noormees jätkab hoolimata suurest kahjunõudest «Villa» episoodide jagamist

Delfi Ärileheni jõudis kahjunõude dokument, kus ettevõtet Kassu OÜ esindav Cuesta Advokaadibüroo nõuab saate «Villa» tasuta jagajalt 450 556 eurot (kompromissi korras vähendataks summat 199 500 euro peale). Teadaolevalt on süüdistatav alaealine, kõigest 16-aastane noormees. Siiski on ta õigusvõimeline isik ning nõue on esitatud ka tema seadusliku esindaja ehk vanema vastu.