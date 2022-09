PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. september: Lõvile toob päev elumuutvaid taipamisi, Veevalajas tekitavad elevust pikantsed kuulujutud

Sul on ehk soov vanemale põlvkonnale midagi uut õpetada. Proovid neile õhinaga rääkida asjadest, mis neile korda ei lähe.

Marsi ja Veenuse kvadraat teeb suhted pingeliseks. Sul on oma soovid ja tahtmised, teise vajadused sind täna suurt ei huvita.

Planeerimisest pole tööl suurt kasu, sest olukorrad on muutumises. Sul tuleb kogu aeg olla paindlik ja võimalikult kiiresti reageerida.

Päev toob taipamisi. Mingit olukorda võid äkitselt täiesti uue nurga alt näha. See aitab sul ka endas selgusele jõuda ning edasi liikuda.

Suhete teema on tähelepanu keskmes, aga asjad ei suju just libedalt. Teiste soovid ja tahtmised on sulle vastuvõetamatud.