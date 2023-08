OLED NENDE SEAS? ⟩ Need kolm sodiaagimärki võtavad elus enim riske

Mõned inimesed on kohandunud paremini väga teravateks kogemusteks ja emotsioonideks ning see kutsub neid elus ikka ja jälle ka rohkem riskima. Siin võib olla peidus vajadus kogeda piirisituatsioone. Lisaks äärmustesse sattumisele võib see tavaelus väljenduda isegi nii, et need inimesed satuvad justkui sõltuvusse tülidest, vaidlustest ja konfliktidest.