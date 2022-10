EKSKLUSIIV ⟩ Kiika kaadri taha: uues kodumaises seriaalis teeb kaasa ka Ott Lepland!

Sarja peategelasteks on kaks naispolitseinikku, keda kehastavad Kristel Aaslaid ja Grete Kuld . Lisaks mängivad sarjas mitmed teised tuntud näitlejad, nagu Peeter Oja , Veiko Porkanen , Simo Andre Kadastu , Märt Pius , Kaspar Velberg , Ivo Reinok , Franz Malmsten , Indrek Taalmaa ja Lauri Pedaja .

Vaatajatele võib üllatuseks tulla, et sarjas astub üles ka armastatud muusik Ott Lepland .

Sarjas «Naised vormis» on kaks täiesti vastandlikku võmmipreilit sunnitud koos töötama ja erinevaid juhtumeid lahendama. Politseinikutööd ülimalt tõsiselt võttev Kadri (Kristel Aaslaid) ja oma hea välimuse ning naiselike võludega osavalt manipuleeriv Doris (Grete Kuld) tahavad üksteisele tõestada, et just nende meetodid aitavad meeste maailmas kõige paremini karjääri teha.