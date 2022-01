80NDAD ON TAGASI ⟩ Pärnust pärit Henrico vallutab südameid retrohõngulise debüütsingliga

25-aastane Henrico Rattasepa, artistinimega Henrico, alustas laulmisega juba lapseas ja seda pigem koorides. Professionaalse soololaulmisega alustas ta aga kaks aastat tagasi ning nüüd on ta välja andnud oma esimese singli «Pilkude eest».

Esimene singel õnnestus välja anda tänu produtsent Not Overile ehk Aleksandr Antonovile, kes Henricole koostööprojektina võimalust pakkus. Not Overi poolt Henricole pakutud 80ndates inspireeritud tantsulugu näis esmalt ootamatu valikuna, kuid siiski otsustati riskida ja lugu välja anda.

Loo sõnad kirjutas Henrico koostöös Renate Salustega, kes oli suureks abiks ning üheskoos jõuti just ainuõigete sõnadeni. Värskele singlile on loodud ka muusikavideo, mis on rikastatud julgete ja kaasahaaravate efektidega.