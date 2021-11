Tänu Brexitile on Ühendkuningriikide kahjumid 178 korda suuremad saadavatest kaubandustuludest

Brittide jaoks on Euroopa Liidust lahkumisel kaotatud SKT korvamine nüüd korralik väljakutse. Johnson on uhkeldanud suurte tehingutega, mis aitavat riigil sellest kõigest taastuda, kuid vaid kahel väljakuulutatud tehingust kümnest on oodata mõõdetavat majanduslikku mõju, vastavalt Sussexi ülikooli tippteadlaste analüüsile.

Ametlikud hinnangud näitavad, et tänu Brexitile on kaotus enam kui 1250 naela inimese kohta järgmistel aastatel. See on aga kõige optimistlikum prognoos kaubandustehingutest saadava kasu kohta.