US Openi tenniseturniiri korraldajad: ilma publikuta me turniiri ei korralda

Dowse lisas, et turniiri organiseerimisele on kaasatud ka viis arsti. «Loomulikult me teeme asja publikule, kuid käesoleval aastal on oluliseks põhifaktoriks ikkagi mängijate ja kaasaelajate tervis.»

«Me ei välista praegu ühtki varianti, kuid mängimine tühjade tribüünide ei tule tõenäoliselt kõne alla,» rääkis Mike Dowse The Guardianile.

Isegi kui turniir peetakse suletud uste taga, peab staadionil viibima ikkagi umbes paar tuhat inimest, kelle seas mängijad, nende tiimid, kohtunikud, abipersonal ja teleülekande tegijad.

Praegu on US Openi toimumiskohta New Yorgis rajatud ajutine haigla 450 voodikohaga.