VIDEO ⟩ Sulanud jää paljastas viikingite «kiirtee»

Pilø märkas üsna pea, et seal on veel objekte, mis ei ole sadu aastaid päevavalgust näinud. Seal olid asjad, mida kasutasid viikingid 2000 aastat tagasi. Näiteks katkiseid kelke, tööriistu, jalanõusid ja muud, mis olid seal liikunud inimeste elu osa.

«Leidsime need alles siis, kui hakkas hämarduma. Päikese käes need objektid silma ei jäänud,» selgitas Pilø.

Uurimine näitas, et need pärinesid ajast 300 – 1500 pKr ning nad räägivad loo mäestikus kulgenud teest, mis oli eluliselt tähtis liikumiskoridor, mille kaudu viikingid liikusid oma talvekodudest, mis asusid Otta jõe ääres, suvekodudesse, mis asusid mäestikus ja vastupidi.

Arheoloog Pilø sõnul on tal leidude seas oma lemmik, mis hiljuti pandi kohalikku muuseumi näitusele ja mille kohta ei teatud kaua aega, mis see on.

Arheoloogid leidsid lõpuks ühe eaka naise, kes oskas öelda, millega tegemist on. See on puidust ese, mille abil takistati kitse- või labatallel oma ema piima saamast, et see piim jääks inimestele.