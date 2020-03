VANDENÕUTEOORIA ⟩ Räppar Cardi B arvab, et staaridele makstakse koroonaviiruse eest

Räppar jagas sotsiaalmeedias oma vandenõuteooriat koroonaviiruse COVID-19 puhangu kohta.

Nimelt on mitmed kuulsused teatanud, et neil on koroonaviirus, sealhulgas Tom Hanks ja tema naine Rita Wilson, Idris Elba, Andy Cohen ja Kevin Durant. Kuid kõigil pole sümptomeid ilmnenud, mistõttu on Cardi B segaduses.

«Ütleme, et kui mul on praegu koronaviirus. Kuidas ma peaksin seda teadma, et mul see on, sest mõnikord räägitakse: «Kui sul on köha, siis sul on see»,» selgitas ta.

«Kuid siis näen, kuidas korvpallurid ütlevad: «Jah, mul on koroonaviirus, kuid mul pole mingeid sümptomeid.» Kuidas kurat ma siis teadma peaksin, millal mind on vaja testida? Mulle tundub, nagu minuga mängitakse. See on minu probleem.»

Lisaks arutles räppar selle üle, kas kuulsatele inimestele makstakse selle eest, et nad ütleks, et neil on koroonaviirus. «Mulle on hakanud tunduma, et neile makstakse selle eest, et nad seda ütleks.»