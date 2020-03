VIDEO ⟩ Koroonaviirusest võitu saanud naisel on siiani hingamisega raskusi

Kuna uus koroonaviirus levib jätkuvalt kogu maailmas, väidavad mõned meditsiinieksperdid, et see võib muutuda sama laialt levinud kui tavaline gripp. Kuid ohvrite arvu tõustes on ka tuhanded taastunud, vahendab BBC.

Vähesed soovivad oma kogemusest avalikult rääkida diskrimineerimise ja häbimärgistamise tõttu, millega nad kokku puutuda võivad. Üks naine Singapuris, kus juhtumeid on olnud üle 100, otsustas siiski, et on aeg sõna võtta.

«Ma lihtsalt arvan, et see on külmetus, mis on globaalse rambivalguse käes ja inimesed on mures, sest nad teavad hetkel selle kohta väga vähe ja ma arvan, et kui sul on hirm, kas individuaalsel või suuremal skaalal, see aretab palju teadmatust ja eelarvamusi,» rääkis Julia video lõpus.

Naine kirjeldas video vahendusel ka seda, kuidas koroonaviiruse sümptomid algasid ning rääkis ka sellest, kuidas viirus on tema tervist pärast paranemist mõjutanud.

«3. veebruaril oli mul palavik, 38,2, 38,5,» rääkis Julia, kes võttis seejärel Panadoli (paratsetamool - toim) ning tundis ennast pärast seda hästi.

«Tundsin, et olin lihtsalt väsinud ja mäletan, et magasin terve päeva. Pärast seda palavik kadus ning ülejäänud nädala tundsin ennast hästi. Mul ei olnud midagi, ei nohu ega köha.»

Kuid 7. veebruaril tuli Julia palavik tagasi. «Ärkasin väga vara hommikul üles, kell oli kolm, ja tuba käis ringi,» rääkis Julia, kellel diagnoositi järgmisel päeval koroonaviirus Covid-19.

Julia pandi haiglas isoleeritud tuppa. «Isolatsioon on põhimõtteliselt neli seina ja uks. Ma sain oma toidu läbi turvaukse, mu rohud, mu vahetusriided, mu rätik,» kirjeldas Julia, kelle sõnul oli tal ka telefon, millega sai ta sõnumeid saata ja videokõnesid teha.

Juliale anti isolatsioonis toitu läbi turvaukse. Sealt kaudu sai naine ka oma ravimeid, vahetusriideid ning rätikuid. FOTO: Kuvatõmmis videost

«Aga sa oled ilma igasuguse inimkontaktita, ma peaaegu tundsin, et tahaks seina peale koputada ja teisel pool seina oleva patsiendiga rääkida, et oleks lihtsalt mingi suhtlus teise inimesega.»

«Kui ma läbisin kriitilist staadiumi, üks asi, mida kogesin, oli hingamine. Tundsin, et mu kopsud olid ülekoormatud, nägid tõsiselt vaeva,» meenutas Julia.

«See ei ole nagu tavaliselt, kui me isegi ei mõtle sellele, kuidas me hingame. See oli nii koormav, voodist viie meetri kaugusel olevasse vannituppa minek, ainuüksi see oli väljakutse.»

Julia ei oska öelda, milline võib olla koroonaviiruse pika-ajaline mõju. «Ainus, mida ma tean on see, et ma ei saa enam pikalt kõndida,» tunnistas Julia, kellel esineb nüüd hingamisraskusi ja tunneb, et ta ei saa vahel piisavalt õhku. «Ja ma tunnen, et ma pean maha istuma (pärast kõndimist - toim) ja see on midagi, mida pole minuga varem juhtunud.»