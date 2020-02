LAHUTUSPEO PILDID 💔 ⟩ Taas vallaline briti vanaema tähistas oma abielu purunemist omapärasel moel

Kolme lapse ema ja ühekordne vanaema Anna abiellus teist korda disainer Alexander McQueeni roosas pulmakleidis, mille väärtuseks on ligi 1500 eurot. Pulmad peeti kiiruga ja salaja ning kohal oli vaid Anna 11-aastane poeg.

«Põhiline põhjus oli inspireerida teisi, tuleb olla positiivne ning kõike tähistada,» põhjendas Anna, kelle arvates on oluliseim sõnum selle juures see, et kõik läheb ikkagi paremaks.