PILDID JA VIDEO ⟩ Austraalia tuletõrjujad joodavad maastikupõlengutes veepuudusse jäänud koaalasid

Tuletõrjujad on päästnud põlengupiirkondadest sadu koaalasid, kes on näljas ja kellel on kuumuse tõttu suur janu, teatab news.com.au.

Tuletõrjujad üritavad praegu Lõuna-Austraalias Cudlee Creekis päästa maju, kuid teevad vahel pause, et päästa tulest koaalasid.

Kõige enam on seal koaalasid päästnud tuletõrjuja, kelle eesnimi on Adam. Tema päästetud koaaladest tehtud fotod jõudsid sotsiaalmeediasse ja neil on näha, et ta joodab januseid koaalasid pudeliveega.

Lõuna-Austraalias Cudlee Creekis päästis tuletõrjuja januse koaala, kellele ta pudelist vett andis. FOTO: /AP/Scanpix

Austraalia koaalade päästeorganisatsioon Koala Rescue tänas tuletõrjuja Adamit paljude koaalade päästmise eest.

Nende andmetel on maastikupõlengutes hukkunud umbes 2000 koaalat. Arvatakse, et umbes kolmandik kõikidest põlengualal elanud loomadest on hukkunud.

«Maastikupõlengud on kestnud kaua ja tuli on hävitanud ka puid, mille otsas elavad loomad. Põleng jätkub ja seega ei saa me kunagi lõplikult teada, kui palju loomi, kaasa arvatud koaalasid, on hukkunud,» sõnas looduskaitsespetsialist Mark Graham.

Ta lisas, et põlengutes on elu kaotanud samuti palju koaalapoegi ja koaalapopulatsiooni taastumine võib võtta kaua aega.

Lisaks tuletõrjujatele ja looduskaitsjatele on koaalasid päästnud ka eraisikud.

Looduskaitsja jootmas pudelist janust koaalat. FOTO: SOCIAL MEDIA/REUTERS/Scanpix

Maailma Looduse Fond (WWF) hoiatas, et koaalad võivad Austraalias surra välja 2050. aastaks, kui nende kaitsmiseks rohkem ära ei tehta.