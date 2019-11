Video: streetracerid riskivad Youtube'i vaatamiste nimel Stockholmi tänavatel elu ja vanglaga

Kanalil Critical avaldatakse igas kuus mitu videot, kus võimsate kahe- ning neljarattalistega kihutatakse Stockholmis üle 150 kilomeetrise tunnikiirusega. Video «peategelaseks» on tavaliselt rohkete kaameratega varustatud sportauto. Varjunime Skurken all tuntud juht kannab alati maski.

Suurlinna tänavad ei ole kunagi tühjad, seega sõeluvad autod teiste sõidukite vahel ja eiravad punaseid tulesid. Sageli otsib juht sihilikult patrullivaid liikluspolitseinikuid, et neil kiirema autoga eest ära sõita.

Huligaanid on jõudnud ka Rootsi meediasse. Aftonbladet kirjutas eelmisel kuul, et sama juht kihutas ühes videos Stockholm Taxi värvides autoga. Taksofirma sõnul on tegemist lavastusega ning nende autot seal kasutatud ei ole.