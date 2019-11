Juubelihõnguline Alba valgete trühvlite oksjon üllatas kõrgustesse kerkinud hindadega

Fine Dining Lovers vahendab, et hiljuti Itaalias, Albas 20. korda peetud oksjonil müüdi 1 kilo ja 5 grammi kaaluv valge trühvel enampakkumisel kõrgustesse kerkinud hinnaga, milleks oli 120 000 eurot. Kõikide pakkumuste summa moodustas oksjonipäeval rekordilise kogumahu - 420 000 eurot. Kuigi juubelikosjonil ühe trühvli eest pakutud hind on muljetavaldav, kahvatub see 2007. aastal 1,5-kilogrammise trühvli eest välja käidud 330 000 dollari ees.