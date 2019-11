Heelia Sillamaa sai otse-eetris tätoveeringu, mis on «igal kolmandal Eesti naisel»

Heelia selgitas Instagrami story's, kuidas ta tätoveeringu tegemiseni jõudis.

«See lugu oli selline, et kaks nädalat tagasi oli meil toimetuse koosolek, kus ma ütlesin, et võin alati kõike teha, aga ma ei teeks endale kunagi tätoveeringut. Sel kolmapäeval tuli üks toimetajatest minuga rääkima ja ütles, et davai, Heelia, teeme reedel sulle tätoveeringu,» rääkis Heelia.

Kuna ta arvas, et tegemist on naljaga, nõustus ta toimetaja ideega. Nähtavasti arvasid samad ka mitmed Heelia sõbrad. «Kuna ma olen alati rääkinud, et ei teeks endale kunagi tätoveeringut, on paljud tuttavad juba kirjutanud, et hea nali oli, aga tahtsin öelda, et me ei petaks televaatajaid niimoodi ja kõik oli ikkagi õige,» kinnitas Heelia ja lisas, et on tätoveeringuga väga rahul.

Heelia sõnul šokeeris paljusid ka see, et ta tegi tätoveeringu, mis on «nii umbes igal kolmandal Eesti naisel». «Ma vaatasin neid lihtsamaid asju ja nägin seda lainet ja ütlesin veel ka, et ma ei teeks nii basic'ut (primitiivset – toim) asja endale kunagi. Siis mul tuli meelde, kuidas väidan ise kogu aeg, et olen Eesti suurim basic bitch ja sain aru, et pean selle tegema,» selgitas Heelia valikut.

Saates põhjendas Heelia, et kuna ta on Hiiumaalt pärit ja isa on meremees, on tal merega palju häid mälestusi.

Heelia Sillamaa sai otse-eetris tätoveeringu. FOTO: Kuvatõmmis Instagrami storyst