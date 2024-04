Marta Vaarik sai näituse jaoks inspiratsiooni omaenda lapsepõlvest: ka mina olin pätt ja kaabakas

Oluline hetk oli Marta jaoks ka see, kui ta 2015. aastal ise emaks sai. «Kui ma oleksin teadnud, kui raske päriselt on ühe päris inimese maailma toomine, ma ei tea, kas ma oleksin julgenud seda ette võtta,» ütleb ta tagantjärele. «Sain aru, et elule annab baasenesekindluse ja turvatunde tingimusteta armastus. Et sa saad kuhugi kukkuda ja keegi hoiab sind. See ongi see, mida elus vaja on. See on ju nii lihtne ja labane asi, mis on maailma muutev. Me saaks maailma muuta sellega, kui lapsed kaissu võtaksime. Siis oli heureka moment.»