ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» «Ta oli nii abivalmis, et ei osanud kahtlustadagi!» Hinnatud kinnisvaramaakler tõmbas tuttavatel naha üle kõrvade

Kuigi Ülle ja Aivarid soovisid maja ehitajaga ise suhelda ja vajalikud summad Baltic Loghouses OÜ-le toimetada, seisis maakler nende tegevustel ees. «Kogu aeg oskas ära laveerida. Mõtlesime, et viime ise selle raha ära, et see on meile ka nii lähedal. Tema aga vastu, et ei, ma lähen nagunii sealt mööda, ma viin selle raha ise ära,» meenutab Ülle. Kokku maksis paar maaklerile kuude jooksul 34 110 eurot.

Ühel hetkel hakkasid nad aga kahtlustama, et midagi on valesti. «Kui me hakkasime nägema, et tööd ei edene ning Riti pidevalt raha juurde küsis, saime aru, et oleme petta saanud,» kirjeldab Aivar tekkinud olukorda.

Mõni aeg hiljem selgus, et maja ehitamisega pole isegi alustatud ning Ülle ja Aivar läksid politseisse, kus algatati kriminaaluurimine.

Asi päädis kohtuga, kust said Ülle ja Aivar täieliku võidu, ent oma raha pole nad senimaani tagasi saanud. Täna on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda Riti Künnapuu enda seast välja arvanud ja tema kutsetunnistus on muudetud kehtetuks, mis ei ole aga paraku peatanud teda maaklerina jätkamast.

