Rahvusvaheline lauluvõistlus Eurovisioon toimub sel aastal Rootsi suuruselt kolmandas linnas Malmös kõrgendatud turvalisuse all, kuna politsei sõnul on oht, et Iisraeli osalemine võib tuua kaasa terrorirünnakuid, samuti on ähvardatud koraani põletamisega.