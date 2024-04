Brigitte Susanne Hunt uuesti ülikooli minekust: sain aru, et mul on igav

Tartust ajakirjandushariduse 2017. omandanud Brigitte tudeerib nüüd juurat Tallinna ülikoolis. Taas koolipinki nühkima minna ajendas teda asjaolu, et meelelahutusmaastik kippus igavaks jääma.

«Ma hakkasin mõtlema, et millal ma olin viimati oma elus elevil ja õnnelik. Ma sain aru, et see vastus peitus aastas 2017-2018. Sain aru, et mul on kõik olemas peale ülikooli,» ütles Brigitte saates. «Tundsin, et meelelahutusmaastikul, kui ma sain kätte selle meelelahutaja muna, siis sain aru, et mul on igav, pean tegema midagi uut, pean rebrand'ima, sest see olen mina. Kui ma ühte punkti jään kinni, siis nagu näha, sealt ei tule midagi head.»

Brigitte tunnistas, et ülikooli katsed olid tema jaoks väga lihtsad ning palju andis juurde elukogemus. «Raske oli see, ütlen teile ausalt, aju ei ole enam sama, mis see oli siis, kui tuled värskelt gümnaasiumist.»

«Juulikuus tuleb mul praktika, ma olen nii elevil ja ma olen rohkem elevil minemaks praktikale kui näiteks meelelahutusauhidandele. See on minu jaoks märk!» ütles õnnelik Brigitte ja lisas, et tema elus on nüüd suurepärane tasakaal juura ja meelelahutuse vahel. «See glämm ja kõik, see viskas nii üle, et nüüd see enam ei viska üle. Nüüd on põnev. Võlaõigusseaduse eksam on tehtud, laske mind peole!»

Brigitte alustas juuraõpingutega möödunud sügisel. «Tundsin kevadel, et vanamoodi enam ei taha ja uutmoodi veel ei oska,» teatas Hunt juulis ja ütles, et 2014. aastal valis ta ajakirjanduse, kuid nüüd õigusteaduse. «Õnneks valiti mind ka,» rõõmustas ta.