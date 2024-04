«Minu au ja privileeg on olnud Britney Spearsi esindada ja kaitsta,» sõnas popstaari advokaat Mathew Rosengart reedel väljaandele Page Six. «Kuigi eestkoste lõpetati 2021. aasta novembris, on tema vabadus nüüd täielik,» sõnas Spearsi advokaat, viidates asjaolule, et Britney ei pea enam olema seotud kurnava kohtuasjaga.