Siledaks poleeritud latt

Valdise tagasitulekust rääkides armastatakse korrata, et filmis on palju üle võlli nalju ja situatsioone, et vint keeratakse kogu aeg üle. See on ilmselge alahinnang, kui võtta paarimeetrine keermelatt, siis Merivoo on selle oma filmiga siledaks keeranud ja läikima löönud. Jah, saab ja peabki küsima, kas mõni keere võinuks jääda, kuid see on olnud tema valik.