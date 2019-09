Winny Puhhi kidramees Ove Musting alustas õige terava hobiga

Sel suvel mesindusega alustanud Musting ise jäi uue hobi kommenteerimisega tagasihoidlikuks, sest ta on alles algaja ja saak oli väike. Samas tundis ta sellegi pisku üle uhkust, sest astub ju vanaisa jälgedes, kellelt ka idee. Nüüd oli aeg see ellu viia, märkis bändimehest mesinik.

Mesilased mängivad maailma ökosüsteemis olulist rolli ja kõik nendega seonduv pakub inimestele suurt huvi. Mesindus on muutumas üha populaarsemaks, Eesti kuulsaimad mesitarud asuvad presidendi roosiaias Kadriorus ja augusti lõpus andis ka president Kersti Kaljulaid teada, et nende kuue mesitaru jaoks on aasta olnud rekordiline.