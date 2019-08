Helen Adamson avaldas, mida ta reisides kõige enam igatseb

View this post on Instagram

Ma armastan tohutult reisida aga üks asi mida ma lisaks kodule alati igatsema hakkan, on tuttavad maitsed. Need liha ja gluteenivabad toidud mida ma tean, et mulle maitsevad. ☆ Eile koju jõudes läksin esimese asjana Kolme Sibulasse tursakotletti ja praetud tiigerkrevette nautima. Kolm Sibulat on pikalt üks minu lemmik toidukohtasid olnud ja sealt menüüst leian alati endale midagi mis keele alla viib. ☆ Kuid tuttavate maitsete kõrval olen juba umbes kaks aastat plaaninud igal kuul uue restorani külastust. Ikka selleks, et end oma mugavustsoonist välja lükata ja avastada võrratuid paiku millest ma veel kuulnud ei ole. ☆ Hea võimaluse andis selleks @bolt_estonia linnakaardi kampaania, kus on kirjas kakskümmend viis vinget paika, mis Tallinnas kindlasti külastust vääriksid. Sealhulgas palju restorane mis minu jaoks veel avastamata. Nüüd ma siis mõtlengi, et kuhu järgmiseks? 😍 #tallinnbybolt #bolt #boltestonia