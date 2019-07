Kuumalaine ajal purustas briti kodanik koera päästmiseks autoklaasi, kuid lugu sai üllatava pöörde

Westoni külas läks Facebooki gruppi anonüümselt kirjutanud kodanik 20 minutiks tütrega poodi. Kõik see juhtus aga hiljutise kuumalaine ajal. Kui naisterahvas poest tagasi tuli, oli tema autoklaas katki löödud, et päästa tagaistmel magavat koera.

Autoomanik oli juhtunu üle aga väga pahane, ning küsis oma anonüümses postituses klaasilõhkujalt: «kuidas sa saad nii rumal olla?» Lõpetuseks lisas kodanik, et tema autoklaasi lõhkunud isikul peaks häbi olema.

Postitust kommenteerinud inimesed aga vihase kirjaga ei nõustunud, ning kaitsesid hoopis autoklaasi lõhkunud isikut. Paljud tõid välja, et mänguasi näeb välja nagu koer ning nemad oleks seda tagaistmel märgates arvatavasti sama teinud.

«Hästi tehtud, inimene, kes sa arvasid, et see oli päris koer, ole tänulik, et inimesed hoolivad,» kirjutas üks optimistlikult.