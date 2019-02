Vilja Toomasti Facebookis oli pornosaidile viitava mikrolaenu kuulutus

Vahest ikka juhtub, et me jagame sotsiaalmeedias mingit postitust, mida me pole läbi lugenud, ja siis tuleb välja, et selle sisu ei vasta päris meie vaadetele. Teine asi on sootuks see, kui me lubame oma Facebooki seinal avaldada kellegi teise sisu, sest selle sisu avaldamiseks peame me oma nõusoleku andma.