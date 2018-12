Karm esmakohting: mehel oli vanaema matusele kaaslast vaja

Ühendkuningriigis Leedsis elav naine lootis, et mees viib ta kas kohvikusse, restorani, kinno või nad lähevad lihtsalt jalutama, kuid nii ei juhtunud.

Lugu sai alguse, kui naine leidis Tinderist teda huvitanud mehe ja nad hakkasid suhtlema. Mõne aja pärast leppisid nad kokku esmakohtingu.

«Mees lubas mind ülatada ja samas palus, et ma kannaksin musta värvi rõivaid. Pidasin seda kummaliseks, kuid samas romantiliseks. Sõitsime tema autoga meie kohtumispaika ja ka siis veel ei tundunud, et asi on kahtlane. Siis nägin krematooriumi silti ja mulle oli asi selge,» meenutas naine.

Naine kirjutas Twitteris oma karmist esmakohtingust FOTO: twitter.com

Naine küsis siis mehelt, et mida see tähendab ja mees vastas, et tal oli vaja vanaema matusele kaaslast.

Mees lisas, et kui ta oleks naisele juba alguses tõe avaldanud, ei oleks naine temaga kindlasti välja läinud.

Naise sõnul otsis ta olukorrast väljapääsu, kuid ei leidnud. Mees valas paar pisarat ja sellest piisas, et naine oli nõus talle kaaslaseks olema.

«Mees selgitas siis, et ta kallim jättis paar nädalat tagasi ta maha. Pere teadis, et nad on kihlatud ja ootasid selle naisega kohtumist. See mees otsis Tinderist naist, et mitte pere silmis läbikukkuja olla,» lisas naine.

Esimesele kohtingule enam teist ei järgnenud.