Eesti raadiojaam võttis endale tööle ahvi?

Tabasime Lendahvi rulaga sõitmast Vabaduse väljakult ning uurisime lähemalt, millega ahv tegeleb. Nimelt on tekkinud Eesti raadiomaasikul esmakordselt uus ametikoht, mille kvalifikatsioon on vaid Lendahvil. Uus positsioon raadios MyHits on Global hit manager, kes tegeleb kõige olulisema küsimusega – kas lugu on piisavalt hea hitt, et lasta eetris kuulajatele.