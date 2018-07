Iraani teismeline vahistati kuna postitas Youtube`i tantsuvideosid

Iraani naine ei aga tohi tantsida võõraste meeste nähes, kes ei ole tema abikaasa või peretuttav. Ja pearäti kandmine avalikus kohas on kohustuslik. Maedeh lausus hiljuti Iraani riigitelevisioonis: «See ei olnud tähelepanu äratamiseks. Mul oli mõned jälgijad ja need videod olid nende jaoks.»

«Mul ei olnud kavatsust julgustada teisi tegema sama ... Ma ei töötanud koos meeskonnaga, ma ei saanud mingit koolitust. Ma teen ainult võimlemist,» lisas Maedeh. The Guardian leidis, et see ülestunnistus oli talle peale sunnitud.