FOTOD Väga suurte rindadega naise raske mure: arstid keelduvad operatsioonist

Jenna sõnab, et tema 30GG suurune rinnakorv on talle juba pea kaksteist aastat agooniat tekitanud, ent siiski on riiklik tervishoiuamet (NHS) tema püüdlused pääseda operatsioonile tagasi lükanud.

Arstid on talle kümne aasta jooksul korduvalt väitnud, et see kõik on «tema peas kinni» ning kui ta võtaks kaalust alla, siis läheksid ka tema rinnad väiksemaks.

«Seljavalud, mida ma igapäevaselt kogenen, on kohutavad, aga mul on jäänud mulje, nagu see on normaalne, et ma end nii tunnen,» sõnab Jenna. Lisades: «Alates 13. eluaastast olen ma olnud sihtmärgiks igasugustele meeste naljadele.» Ta tunneb ka, et liigne tähelepanu rindade tõttu on teinud temast ebakindla inimese, kes tunneb enese pärast häbi.