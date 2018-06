VIDEO Naera puruks! Maa kutsub ehk vaata hittsarja kõige halenaljakamaid kukkumisi

«Jersey Shore» sarja tegid eriti populaarseks sellised nimed nagu Snooki, Jwoww, The Situation ja Pauly D.

Telekanal MTV tootis «Jersey Shore» sarja kuus hooaega järjest, ent 2012. aastal teatati, et saate tootmine lõpetatakse. 2017. aastal hakkasid levima kõlakad, et sari tuuakse taas ekraanile ning üsna pea kinnitas ka MTV telekanel, et «Jersey Shore» tõepoolest tuleb 2018. aastal uue hooga!